In Norwegen wurden im Februar 6.160 Elektro-Pkw neu zugelassen, was einem Anteil von 75,6 Prozent aller Pkw-Registrierungen des Monats entspricht. Das erfolgreichste Modell im Februar war in Norwegen der Hyundai Ioniq 5 mit 454 Neuzulassungen. Im Vergleich zum Februar 2021 - damals wurden 5.074 E-Autos neu zugelassen - entspricht der Februar 2022 einem Plus von 21,4 Prozent. Im Vergleich zum Januar ...

