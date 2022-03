Inflation treibt die Goldpreise in die Höhe: Erkennen Sie die Chance?

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

die üppige Inflation hat den Goldhandel wieder heiß gemacht, und der beste Weg, die Dynamik zu nutzen, sind ETFs, der Besitz des physischen Metalls und natürlich Goldaktien, sagt ein Veteran der Rohstoffindustrie.

"Die ETFs sind wahrscheinlich der einfachste Weg. Sie können Aktien-ETFs kaufen und Sie können auch physisches Gold kaufen. Das physische Gold ist eine sehr sichere Sache, aber Sie erhalten nicht die Prämie, die Sie bei einer guten Aktie erhalten",

sagte er Mark Bristow, CEO von Barrick Gold, auf Yahoo Finance Live .

Zu sagen, dass der Goldhandel seit fast zwei Jahren brach lag, mag eine Untertreibung sein, da die Anleger in wachstumsstarke Aktien umschwenkten, um während einer starken wirtschaftlichen Erholung ihre Renditen zu steigern.

Der Goldpreis hat seine Ende Juli 2020 verzeichneten Höchststände von mehr als 2.000 $ je Unze noch nicht wiedererlangt. Die Preise fielen im September 2021 auf bis zu 1.728 $ je Unze.

Aber da die Inflation hoch bleibt, haben Händler wieder in Gold als sicheren Hafen und Wertaufbewahrungsmittel investiert.

Der Goldpreis ist seit Ende Januar um etwa 6 % auf fast 1.900 $ pro Unze gestiegen. Der SPDR Gold Shares ETF ist in den letzten vier Wochen um 5 % gestiegen.

Aktien von Goldproduzenten sind sogar noch höher geschossen.

Die Aktien von Barrick Gold sind im letzten Monat um 20 % gestiegen, während Newmont Mining um 10 % gestiegen ist.

Auch die Aktien von Osisko Gold Royalties Ltd ( WKN: A115K2 | Symbol: OR ) sind in den vergangenen Wochen um 8,17 % gestiegen.

Grund genug unseren Lesern ein Update zu geben, sehr zu empfehlen ist die aktuelle Unternehmenspräsentation welche Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG zusammen mit dem Managing Direktor Europa Dr. Rainer Ruckteschler aufgezeichnet hat:

Osisko Gold Royalties meldet starke Ergebnisse für 2021

Osisko Gold Royalties ( WKN: A115K2 | SYM: OM4) gab in der letzten Woche seine konsolidierten Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 bekannt und bietet eine Prognose für 2022 sowie einen ersten 5-Jahres-Wachstumsausblick.

Rekordmarge von 187,2 Millionen US-Dollar

Rekord-Cashflow aus dem Lizenzgebühren- und Streaming-Segment von 153,2 Millionen US-Dollar

Finanzielle Höhepunkte 2021

80,000 GEOs1 in 2021 entsprechend der Prognose (2020 - 66,113 GEOs);

Rekordeinnahmen aus Royalties und Streams von 199,6 Millionen $ (2020- 156,6 Millionen $);

Konsolidierter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 106,1 Millionen $ (2020 - 108,0 Mio. $);

Rekord-Cashflow aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams 2in Höhe von 153,2 Millionen $ (2020 - 114,0 Mio. $);

Operativer Cashflow aus dem Segment3 Bergbauexploration und -entwicklung (d.h. Osisko Development Corp. - (TSX-V:ODV) in Höhe von 47,1 Millionen $ (2020 - 6,0 Millionen $);

Cash-Marge von 93% aus Royalties und Streams oder 97 % ohne den Renard-Diamanten-Stream (2020 - 94 % oder 96 % ohne den Renard-Diamanten-Stream);

Konsolidierter Nettoverlust, der den Aktionären von Osisko zuzuschreiben ist, in Höhe von 23,6 Millionen $ bzw. 0,14 $ pro Aktie infolge von Wertminderungs- und Bergbaubetriebskosten von Osisko Development Corp. ("Osisko Development");

Konsolidierter bereinigter Gewinn von 59,3 Mio. $ oder $0.35 pro unverwässerter Aktie ( 2020- 48,4 Mio. $, 0,30 $ pro unverwässerter Aktie);

Rückkauf von 2,1 Mio. Stammaktien für 30,8 Mio. $ im Rahmen des normalen Emittentenangebots (durchschnittlicher Erwerbspreis von 14,64 $ pro Aktie); und

Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 10 % auf eine Jahresdividende von 0,22 US-Dollar pro Aktie.

Q4 2021 Finanzielle Höhepunkte

19.830 verdiente GEOs (Q4-2020 -18,829 GEOs);

- Rekordeinnahmen aus Tantiemen und Streams in Höhe von 50,7 Mio. $ (Q4-2020 - 48,8 Mio. $);

- Cash-Marge von 93% aus Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen oder 97 % ohne den Renard-Diamantenstrom (Q4 2020 - 49 % oder 97 % ohne den Renard-Diamantenstrom);

- Konsolidierter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 12,8 Millionen $ (Q4-2020 - 32,6 Millionen $);

Operativer Cashflow aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 35,1 Millionen$ (Q4-2020 - 34,1 Millionen $);

Operativer Cashflow aus dem Segment Bergbauexploration und -entwicklung in Höhe von ($22.3) Millionen (Q4-2020 - ($1.5) Millionen);

- Konsolidierter Nettoverlust, der den Aktionären von Osisko zuzuschreiben ist, in Höhe von 21,2 Mio. $ bzw. 0,13 $ pro unverwässerter Aktie (Q4-2020 - Nettogewinn in Höhe von 4,6 Mio. $ bzw. $0,03 pro unverwässerter Aktie) infolge von Wertminderungs- und Bergbaubetriebskosten von Osisko Development; und

- Bereinigter Konzerngewinn in Höhe von 3.3 Mio. $ bzw. 0,02 $ je unverwässerter Aktie (Q 42020 - 15,5 Mio. $ bzw. 0,09 $ je unverwässerter Aktie);

Bereinigter Gewinn aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 23,8 Mio. $ bzw. 0,14 $ pro Basisaktie (Q4 2020 - 19,6 Mio. $ bzw. 0,12 $ pro Basisaktie);

Bereinigter Verlust aus dem Segment Bergbauexploration und -erschließung in Höhe von 20,5 Mio. $ bzw. 0,12 $ pro Basisaktie (Q4-2020 - 4,1 Mio. $ bzw. 0,02 $ pro Basisaktie).

Sandeep Singh, Präsident und CEO von Osisko, kommentierte:

"Wir hatten 2021 ein starkes Ende eines Rekordjahres an vielen Fronten. Unsere wichtigsten Anlagen haben weiter geliefert, expandiert und hochgefahren, während viele unserer Erschließungsanlagen bedeutende Fortschritte auf dem Weg zur Aufnahme der Produktion gemacht haben. Wir erwarten für 2022 weitere Katalysatoren bei vielen unserer wichtigsten Anlagen, einschließlich der Minen Malartic Underground, Mantos, Eagle und Renard, da unsere Betriebspartner weiterhin große aussichtsreiche Landpakete in guten Gerichtsbarkeiten erschließen können. Diese und andere Katalysatoren haben dazu geführt, dass wir unsere Prognose für 2022 um 10.000 bis 15.000 GEO gegenüber den tatsächlichen Lieferungen von 2021 erhöht haben. Um das signifikante längerfristige organische Wachstum des Unternehmens besser zu verdeutlichen, haben wir eine erste 5-Jahres-Wachstumsprognose von 130.000 bis 140.000 GEOs im Jahr 2026 angekündigt. Die Fähigkeit, jährlich um 10-12 % zu wachsen, und zwar mit Vermögenswerten, die während des letzten Marktabschwungs erworben wurden, wird voraussichtlich zu einem größeren Cashflow und einer größeren Diversifizierung des Unternehmens führen. Wichtig ist, dass wir von anderen bedeutenden Vermögenswerten profitieren, von denen wir glauben, dass sie ebenfalls zum Wachstum in diesem Jahrzehnt beitragen werden, die wir aber aufgrund der Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans nicht in den Ausblick einbezogen haben."

Weitere Höhepunkte

Ankündigung von Agnico Eagle Mines Limited und Yamana Gold Inc. einer positiven Bauentscheidung für das Untertageminenprojekt Odyssey. Die vorläufige Wirtschaftsstudie skizziert insgesamt 7,29 Millionen Goldunzen, die ab 2023 abgebaut werden sollen und die Lebensdauer der Mine bis mindestens 2039 verlängern, basierend auf etwa der Hälfte der aktuellen Ressourcen;

Mantos Copper SA ("Mantos") kündigte eine Fusion mit Capstone an, um die Sichtbarkeit von Mantos Blancos zu erhöhen. Die Bauarbeiten für das Concentrator Debottlenecking-Projekt sind abgeschlossen und der Hochlauf ist im Gange, wodurch die Anlage in einen Sulfidbetrieb mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Tag überführt wird. Studien für einen weiteren Ausbau auf 27.000 Tonnen pro Tag laufen;

Die Goldproduktion in der Eagle-Mine von Victoria Gold Corp. ("Victoria") stieg im Laufe des Jahres 2021 an, wobei in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 105.324 Unzen produziert wurden. Victoria erhöhte das Explorationstempo und zielte auf mehrere Gebiete ab, um die Ressourcenbasis zu erweitern das Grundstück Dublin Gulch. Wichtig ist, dass Victoria die Initiierung des "Projekts 250" ankündigte, das darauf abzielt, die durchschnittliche jährliche Goldproduktion auf 250.000 Unzen Gold im Jahr 2023 zu steigern;

Osisko unternahm mehrere positive Schritte in Richtung fortlaufender Verpflichtungen zu ESG, einschließlich der Veröffentlichung des ersten ESG-Berichts, einer Investition und Partnerschaft mit der Carbon Streaming Corporation und der Verpflichtung zum Global Compact der Vereinten Nationen;

Änderung der revolvierenden Kreditfazilität (die "Fazilität") und Erhöhung des verfügbaren Betrags um 150 Millionen $ auf 550 Millionen $, mit einem zusätzlichen nicht gebundenen Akkord von bis zu 100 Millionen $ (für eine Gesamtverfügbarkeit von bis zu 650 Millionen $);

Im Januar 2022 schloss Osisko Development endgültige Vereinbarungen zum Erwerb von 100 % von Tintic Consolidated Metals LLC ("Tintic") ab. Osisko Bermuda Limited ("Osisko Bermuda") schloss mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Osisko Development ein unverbindliches Term Sheet für Metallströme über 20 bis 40 Millionen US-Dollar ab. Für den Fall, dass der volle Betrag von 40 Millionen US-Dollar in Anspruch genommen wird, wird Osisko Development 5 % aller auf der Tintic-Liegenschaft produzierten Metalle an Osisko Bermuda liefern, bis 53.400 Unzen raffiniertes Gold geliefert wurden, und 4,0 % danach;

Im Februar 2022 kündigte Osisko Development eine Privatplatzierung im Rahmen eines Kaufvertrags in Höhe von 90 Millionen US-Dollar und eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 110,3 Millionen US-Dollar an. Nach dem Abschluss der Übernahme von Tintic und den von Osisko Development angekündigten Finanzierungen wird der Anteil des Unternehmens an Osisko Development voraussichtlich auf etwa 45 % sinken; und

Erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,055 $ pro Stammaktie, zahlbar am 14. April 2022 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2022 eingetragenen Aktionäre.

Fazit:

Osisko Gold Royalties gehört zu den besten Gold-Aktien 2022

Während die Anleger, die sich entwickelnde Situation zwischen der Ukraine und Russland genau beobachten, scheint Gold an Zugkraft zu gewinnen.

Ganz zu schweigen davon, dass Gold für einige Anleger auch eine gute Absicherung gegen Inflation ist. Angesichts der hohen Inflation, die viele in diesem Jahr im Kopf haben, könnte Osisko Gold Royalties ( WKN: A115K2 | SYM: OM4) jetzt etwas Sicherheit in Ihr Depot bringen.

Osisko Gold Royalties ( WKN: A115K2 | SYM: OM4) hat kürzlich auch eine vierteljährliche Dividende bekannt gegeben, die am Donnerstag, dem 14. April, ausgezahlt wird. Am Donnerstag, den 31. März eingetragene Aktionäre erhalten eine Dividende von 0,043 $ pro Aktie. Das Ex-Dividende-Datum dieser Dividende ist Mittwoch, der 30. März. Dies entspricht einer Dividende von 0,17 $ auf Jahresbasis und einer Dividendenrendite von 1,39 %.

Erkennen Sie die Chance?

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

