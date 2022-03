DGAP-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PRO DV AG: - erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 - vorläufige Geschäftszahlen



02.03.2022 / 10:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRO DV AG - erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 - vorläufige Geschäftszahlen Dortmund, 02. März 2022 Die PRO DV AG (ISIN DE0006967805 / WKN 696780) konnte trotz der Herausforderungen der Covid-19-Pandemie im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse und Ergebnis deutlich steigern. Mit der nachhaltigen strategischen Ausrichtung der Gesellschaft, der Diversifikation der Kundenprojekte und einer breiteren Kundenbasis konnten wir unser Geschäft ausbauen. Die zum Jahresanfang noch schwächere Nachfrage verbesserte sich im Laufe des Geschäftsjahres signifikant und führte zu durchweg hoher Auslastung. Gemäß den vorläufigen Berechnungen verbesserten sich im Geschäftsjahr 2021 Umsatz (3.258 T€, Vorjahr: 2.978 T€), EBITDA (239 T€, Vorjahr: 135 T€) und EBIT (101 T€, Vorjahr: 52 T€). Die erfolgreiche Entwicklung setzt sich im Jahr 2022 fort: Projektperspektiven und Auslastung entwickeln sich in den ersten Monaten des neuen Jahres weiterhin sehr gut. Der Geschäftsbericht 2021 wird am 21. März 2022 veröffentlicht. Der Vorstand Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN 696780/ ISIN DE0006967805) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und einen weiteren Standort in Düsseldorf. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden in den Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Das Thema Informationssicherheit ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC). Der Vorstand PRO DV AG

Hauert 12

44227 Dortmund Telefon: +49 231 9792-212

Telefax: +49 231 9792-200

E-Mail: office@prodv.de - Diese Presseinformation ist zur Veröffentlichung freigegeben. Beleg erbeten. -

Diese Presseinformation finden Sie im Internet unter www.prodv.de





Kontakt:

Uwe Osterkamp

Sprecher des Vorstands

Telefon: 0231 9792-212

E-Mail: uwe.osterkamp@prodv.de 02.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de