Erstellung aussagekräftiger Diagramme, Grafiken und Dashboards für Bauprojektdaten mithilfe der Insights-Funktion der DCW Integrations Platform

Digital Construction Works, Incorporated (DCW), ein führender Anbieter von Anwendungs- und Technologiedienstleistungen, Integrationen und Lösungen für das Baugewerbe, meldet die Einführung seines NEUEN Microsoft-zertifizierten Power BI-Connectors für seine Integrationsplattform-as-a-Service (IPaaS)-Lösung.

Mit dem neuen Connector können Kunden, die über Anwendungen in der DCW Integrations Platform verfügen, die Insights-Funktion der Plattform und den Power BI-Connector für die Erstellung hochwertiger Berichte über Bauprojekte, die Abfrage aller Projektdaten und die individuelle Erzeugung bestechender Grafiken, Berichte und Dashboards nutzen, ohne sich Gedanken über den Aufbau eines Data Warehouse machen zu müssen. Die Berichte können entweder online nach einem festen Zeitplan oder unter Nutzung der Workflow-Engine von DCW bei Datenänderungen nach Bedarf automatisch aktualisiert werden, so dass die Dashboards für die Bau- und Projektplanung immer auf dem neuesten Stand sind. Die Berichte können mit der integrierten Power BI-Lösung eingebettet werden. Die Berichte werden für verschiedene Stakeholder-Rollen innerhalb der Plattform bereitgestellt.

Arra Derderian, Director of Technology bei DCW, kommentierte: "Die Erstellung von Berichten in Power BI für Ihre Bauvorhaben ist damit sehr viel einfacher geworden. Mithilfe des neuen DCW Insights-Power BI-Connector können Sie alle Daten, die zwischen Ihren integrierten Anwendungen fließen, nutzen, um wirklich neue Erkenntnisse zu gewinnen."

"Sobald Ihre Anwendungsdaten über unsere Plattform integriert sind, können Sie den Microsoft Power BI-Connector nutzen, um auf einfache Weise individuelle Diagramme, Grafiken und Dashboards dieser Daten zu erstellen und zu konfigurieren. Dadurch wird die Insights-Funktion in der DCW Integrations Platform erheblich gestärkt und völlig neue Einblicke in Ihre Systemdaten möglich", so Jason Hallett, CEO von DCW.

Über Digital Construction Works, Inc. (DCW):

DCW ist ein Anbieter von Anwendungs- und Technologiedienstleistungen, Integration und Lösungen für das Baugewerbe. Wir unterstützen Bauherren, Ingenieurbüros und Bauunternehmen dabei, die Einführung und Nutzung digitaler Arbeitsabläufe zu beschleunigen, digitale Zwillinge von Ressourcen einzubinden, Best Practices zu implementieren und zweckmäßige Lösungen einzusetzen, um die Bauplanung, die Konstruktion, den Bauablauf und die Projektergebnisse zu verbessern. www.digitalconstructionworks.com

