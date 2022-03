Köln (ots) -2. März 2022 - "Die zunehmend KI-unterstützte Arbeit ermöglicht uns im 'daily business' größtmögliche Flexibilität", erklärt Paul Mudter, COO Ad Alliance. Möglich macht dies der reiche Datenschatz von RTL Deutschland. Im Auftrag der Ad Alliance hat RTL Data ein weiteres eigenentwickeltes Tool gelauncht, welches automatisiert Marktanteils- und Reichweitenprognosen erstellt. Somit lässt sich das Pricing und die Anlage von Werbeinseln sehr viel progressiver gestalten. Ad Alliance kann dadurch künftig weitaus schneller und agiler auf die dynamischen Anforderungen des Marktes reagieren.Basierend auf den Anforderungen des Vermarktungsalltages wurde ein Algorithmus entwickelt, der die Werbeinselreichweiten von allen RTL-Sendern prognostiziert. Künstliche Intelligenz bildet das Herzstück, basierend auf etwa einer Million Trainings-Datenpunkten - oder anders ausgedrückt: Seit 2016 fließen die Daten aller Werbeunterbrechungen in das Modell ein. Ebenso werden sämtliche Daten berücksichtigt, die Auswirkungen auf die TV-Nutzung und die senderindividuelle Performance haben, wie zum Beispiel Wetterdaten oder besondere Ereignisse wie Sport-Events, Wahlkampf-Berichterstattungen oder die Omnipräsenz der Pandemie. Auf dieser Grundlage lassen sich Reichweitenprognosen und davon abgeleitet Preisempfehlungen für die Vermarktung erstellen. Das hauseigene Tool unterstützt damit den operativen Prozess der Preisfindung und ist in der Vernetzung mit bereits bestehenden Tools der Ad Alliance ein wichtiger Baustein für den gesamten Workflow hinsichtlich Ex-Post-Analysen, Pricing, Administration bis hin zur Werbeinselcodierung."Die Vergangenheit lehrt uns, um einen Blick in die Zukunft werfen zu können. Von daher wage ich zu sagen, dass das Tool ein Meilenstein in der Automatisierung des Pricing und der Anlage von Werbeinseln ist", so Paul Mudter. "KI-basiert zu agieren, entspricht unserem Anspruch, effektiv und effizient zu sein. Seit zwei Jahren arbeiten wir KI-unterstützt, um den Marktanforderungen nach Schnelligkeit und Dynamik gerecht zu werden. Das mit RTL Data gemeinsam konzipierte Tool mit seiner zukunftsweisenden Technologie wird daher eine zentrale Rolle einnehmen, um die Marktqualität von Angebots- und Preismodellen zu erhöhen."Eine Besonderheit hierbei ist die Mensch-Maschine-Kollaboration, die das Optimum des Tools ausschöpft. Das erfolgt mittels einer Web-Applikation, die die Reichweitenprognosen und Preisempfehlungen abbildet und sich gleichzeitig auch interaktiv durch das Ad Alliance Expertenteam bearbeiten lassen. An dieser Stelle treffen maschinelle und menschliche Intelligenz aufeinander, um das optimale Pricing zu erzielen, denn: Auf Basis großer Datensätze lassen sich Details sowie Muster erkennen, darüber Modelle und Prognosen bilden, in denen das Expertenteam dann wiederum ihre Erfahrungen sowie ihr Markt Know-how einfließen lassen.Das Tool, das für interne Zwecke entwickelt wurde, spiegelt den Transformationsprozess bei RTL Deutschland wider, wie Karin Immenroth, CDAO RTL Deutschland erklärt: "Auf unserem Weg der Transformation verfolgen wir eine Mission: Für jede(n) soll der Umgang mit Daten zum 'daily business' werden. Dieses Prognosetool ist dafür ein wichtiger Baustein und speziell auf die Bedürfnisse der Vermarktung zugeschnitten. Aktuell fokussieren wir uns damit auf TV. Theoretisch können wir ebenso individuelle Anpassungen oder Erweiterungen vornehmen, beispielsweise, wenn die Cross-over-Denke eine Abbildung nötig macht. An Ideen mangelt es uns nicht."Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Zarifa SchmittKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandZarifa.Schmitt@rtl.de - Tel. 0221 456-74201Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/5160233