Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 10.30 Uhr - Der Run auf Palladium angesichts drohender Lieferausfälle aus Russland hält an. Das unter anderem in Autokatalysatoren verwendete Metall verteuert sich um 3,6 Prozent auf 2672 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Auf Russland entfallen 40 Prozent der weltweiten Palladiumproduktion. Auch Aluminium verteuert sich weiter und markiert ...

