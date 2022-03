DJ Siemens Energy beliefert erste Großanlage für grünes Methanol

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy hat den Auftrag zur Lieferung einer Wasser-Elektrolyseanlage für das erste kommerzielle Großprojekt zur Herstellung von grünem Methanol erhalten. Der dazu nötige Wasserstoff soll in einer 50-Megawatt-Anlage des Energietechnikkonzerns erzeugt werden, wie dieser in München mitteilte.

Die Gesamtanlage will der dänische Wind- und Solarparkbetreiber European Energy in Kasso im Süden Jütlands errichten. In der zweiten Hälfte des nächsten Jahres soll sie in Betrieb gehen und die nötige Energie aus einem 300-Megawatt-Solarpark vor Ort beziehen.

Grüner Methanol wird aus grünem Wasserstoff und dem Treibhausgas CO2 hergestellt. Endverbraucher wird unter anderem die weltgrößte Reederei Maersk sein, die ihn als Kraftstoff auf einem speziell ausgerüsteten Containerschiff einsetzt, wie es in der Mitteilung heißt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2022 04:37 ET (09:37 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.