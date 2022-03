Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat ein Fachmarktzentrum mit der Adresse Planetenring 25-27, 31-33 in Garbsen erworben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Ankauf des Planetencenter erfolgt für den Immobilien-Spezialfonds UII GermanM (ISIN DE000A141S48/ WKN A141S4). Verkäufer ist der internationale Immobilien-Investmentmanager Savills Investment Management. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. ...

