DJ Start-up-Förderung in Diabetes-Technologie: Die DCB Open Innovation Challenge geht in die nächste Runde

Bern (pts012/02.03.2022/11:00) - Zum zweiten Mal schreibt das Diabetes Center Berne die Open Innovation Challenge aus, mit dem Ziel, innovative Projekte auf schweizerischer und internationaler Ebene im Bereich Diabetesmanagement gezielt zu fördern. Teilnehmende Start-ups profitieren von professionellem Experten-Feedback, die jeweils besten drei Projekte in den Kategorien Diabetes Devices und Digital Diabetes erhalten Zugang zu einem Bootcamp. Den Finalisten winken ein Preisgeld bis zu 100,000 USD, inklusive weiterer Unterstützung. Die DCB Innovation Challenge gehört zu den weltweit grössten Awards zum Thema Diabetes mit internationaler Ausstrahlung.

Weltweit leben über 537 Millionen Menschen mit Diabetes, was für die Betroffenen eine stetige Herausforderung im Alltag bedeutet. Technologische Innovationen leisten hier einen wichtigen Beitrag, um den Umgang mit Diabetes zu erleichtern. Sei es zur Messung des Glukosespiegels oder mittlerweile sogar zur Planung der benötigten Insulinmenge über eine App. Doch trotz dieser enormen Fortschritte in der Diabetes-Technologie besteht immer noch ein grosser ungedeckter Bedarf an innovativen technischen Lösungen. Diese sollen dazu beitragen, die Herausforderung im Alltag durch Diabetes zu verringern und das Leben von Menschen mit Diabetes nachhaltig zu verbessern.

Zwei Kategorien: "Diabetes Devices" und "Digital Diabetes"

In der ersten Ausgabe der Open Innovation Challenge 2021 stand die Glukosemessung im Mittelpunkt. Das Start-up GlucoSet, das ein Glukosemesssystem für Intensivstationen entwickelt hat, wurde zum Gewinner gekürt. In der Neuauflage der Innovation Challenge 2022 gibt es zwei Kategorien: zum einen für medizinische Geräte, wie beispielsweise Insulin-Pens, Insulin-Pumpen oder Sensoren zur kontinuierlichen Glukosemessung. Zum anderen für digitale Lösungen wie Apps zum Diabetesmanagement, wozu Überwachung der Glukosewerte, Ernährung und der Austausch mit anderen Betroffenen gehören kann.

Für die Kategorie "Diabetes Devices" fällt der Startschuss Anfang März 2022, für "Digital Diabetes" geht es Anfang August 2022 los. Nach einer ersten Runde und Feedback durch die Experten-Jury geht es für die besten 20 in ein Mentoring-Programm. Die drei besten werden zu einem individuell auf sie abgestimmten Bootcamp eingeladen. Am 30. November 2022 wird das Siegerprojekt durch eine internationale Jury gekürt und mit 100,000 USD inklusive weiterer Unterstützung wie Coachings belohnt. Die Plätze zwei und drei sind mit 60,000 USD und 40,000 USD dotiert. Die DCB Open Innovation Challenge gehört somit zu den weltweit grössten Awards zum Thema Diabetes mit internationaler Ausstrahlung. Bewerben können sich Start-ups, Fachpersonen aus Medizin und Forschung, aber auch Einzelpersonen.

Lücken schliessen mit einem translationalen Ansatz

"Im DCB wollen wir die Lücken zwischen Ideen, klinischen Studien und Start-ups durch Innovation schliessen. Dieses Ziel verfolgen wir auch mit der DCB Open Innovation Challenge, die Start-ups, Mentoren, Unternehmen und die internationale Diabetes-Community miteinander verbindet. So können wir echten innovativen Ideen im Diabetesmanagement zum Durchbruch verhelfen. Nicht nur mit Fördergeldern, sondern auch mit gezielter Unterstützung durch unser Partnernetzwerk", so Dr. Maren Schinz, verantwortlich für die DCB Open Innovation Challenge.

Über DCB Das Diabetes Center Berne ist eine private, unabhängige Schweizer Stiftung, die 2017 gegründet wurde. Sie hilft Forschungsprojekten und Geschäftsideen zu wachsen. Mit Sitz in der Schweiz bietet das DCB Projekten auf der ganzen Welt Expertise, Zugang zu klinischen Forschungseinrichtungen sowie eigenen Labors und Arbeitsplätzen und stellt finanzielle Mittel zur Verfügung. Es befindet sich im sitem-Gebäudekomplex auf dem Insel Campus in der Schweizer Hauptstadt Bern. Das DCB arbeitet in enger wissenschaftlicher Partnerschaft mit dem Department für Diabetologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin und Metabolismus des Inselspitals Bern (UDEM), einer Universitätsklinik mit internationalem Renommee auf dem Gebiet der Diabetes-Technologie.

