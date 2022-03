Vor dem Hintergrund des russischen Kriegs in der Ukraine fliehen immer mehr Anleger aus Aktienanlagen. Gefragt sind hingegen Anleihen und Rohöl. Die Rohölpreise kletterten am Mittwoch erneut auf mehrjährige Höchststände. Angesichts des Kriegs in der Ukraine legen die Ölpreise weiter deutlich zu. Am Mittwoch markierten die beiden wichtigsten Erdölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) erneut mehrjährige Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) ...

