Hamburg (ots) -Am heutigen Mittwoch startet der Podcast GEOLINO SPEZIAL mit der ersten von vier Folgen zum Krieg in der Ukraine. Aus gegebenem Anlass hat sich die GEOLINO-Redaktion am Montag kurzfristig entschlossen, das aktuelle Programm umzugestalten und Platz zu machen für Sonderfolgen, die die aktuelle Lage für die junge Zielgruppe einordnen.Warum hat Russland einen Krieg gegen die Ukraine angefangen? Wer ist Wladimir Putin? Welchen Nachrichten kann ich vertrauen? Wie arbeiten Reporter:innen in Zeiten wie diesen? Was kann ich machen, wenn ich Angst habe? Wie kann ich helfen?Diese und viele andere Fragen wird GEOLINO in bisher vier geplanten Podcastfolgen altersgerecht klären und besprechen. Mit Unterstützung des STERN, dessen Podcast "heute wichtig" und Toggo Radio hat die Redaktion Kontakt zu Betroffenen, Reporter:innen und Experten aufnehmen und O-Töne einfangen können.Den wöchentlichen Podcast GEOLINO SPEZIAL hört man überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine neue Folge erscheint immer mittwochs - www.geolino.de/podcast.Über GEOLINO: Wie keine andere Marke nimmt GEOLINO Kinder seit mehr als 25 Jahren mit auf eine unterhaltsame und lehrreiche Entdeckungsreise. Unter dem Leitgedanken "Die Welt für junge Entdeckerinnen und Entdecker" begeistert die Marke Jungen und Mädchen zwischen drei und 13 Jahren für die großartige Vielfalt unserer Welt. Dabei steht GEOLINO für hochwertige Inhalte und wird von Eltern als vertrauensvoller Begleiter geschätzt. Die Marke umfasst neben dem einzigartigen Magazinportfolio, der Online-Präsenz und einem erfolgreichen Podcast auch das Familienfestival GEOLINO LIVE sowie ein wachsendes Lizenzgeschäft. GEOLINO ist eine Marke der Gruner + Jahr Deutschland GmbH.