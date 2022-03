DJ China nimmt an Finanzsanktionen gegen Russland nicht teil

PEKING (Dow Jones)--China ist gegen einseitige Finanzsanktionen und wird sich nicht an den Sanktionen beteiligen, die westliche Länder gegen Russland verhängen, sagte Guo Shuqing, Vorsitzender der chinesischen Regulierungsbehörde für das Bank- und Versicherungswesen. Als Reaktion auf Russlands Einmarsch in der Ukraine haben die westlichen Verbündeten unter anderem beschlossen, mehrere russische Banken vom globalen Finanznachrichtensystem Swift auszuschließen.

"Wir werden uns an solchen Sanktionen nicht beteiligen und den normalen Wirtschafts-, Handels- und Finanzaustausch mit den betroffenen Parteien aufrechterhalten", sagte Guo in einem Briefing. Einseitige Finanzsanktionen hätten in der Regel "keinen guten Effekt" und entbehrten einer rechtlichen Grundlage, sagte Guo.

Angesichts der engen Beziehungen zwischen Peking und Moskau glauben Analysten, dass China mit seinem Abwicklungssystem, dem Cross-Border Interbank Payment System, eine Alternative zu Swift bieten könnte, auch wenn das chinesische Netzwerk nur eine sehr begrenzte Reichweite hat.

Guo sagte, die Auswirkungen solcher Sanktionen auf die chinesische Wirtschaft und das Finanzsystem seien "noch nicht allzu offensichtlich und müssen beobachtet werden", dürften aber angesichts der Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft begrenzt sein.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2022 05:23 ET (10:23 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.