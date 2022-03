Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch wenn der Primärmarkt in den vergangenen Wochen wiederholt durch Risk Off-Phasen gekennzeichnet war, zeigten sich Covered Bond-Emittenten immer wieder erfolgreich am Markt, so Melanie Kiene, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Dabei hätten sich insbesondere mittlere Laufzeiten von fünf bis sieben Jahren als gesucht erwiesen. Die frischen EUR-Benchmarks der letzten fünf Handelstage würden sämtlich auf den 23. Februar 2022 zurückgehen und damit vor der dramatischen Zeitenwende datieren, die durch den Angriff auf die Ukraine eingeleitet worden sei und auch den Primärmarkt lahgemlegt habe. ...

