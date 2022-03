Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das von Depotbanken verwahrte Vermögen deutscher Fonds ist im Jahr 2021 um 11,4 Prozent gestiegen, so die Experten von BVI.Insgesamt hätten die 34 Verwahrstellen in Deutschland zum Jahresende 2021 ein Vermögen von 2.857 Milliarden Euro betreut. Ein Jahr zuvor seien es 2.565 Milliarden Euro gewesen. Die aktuelle Liste führe BNP Paribas mit einem Vermögen von 736 Milliarden Euro an. Es würden die State Street Bank mit 374 Milliarden Euro und HSBC Trinkaus & Burkhardt mit 332 Milliarden Euro folgen. ...

