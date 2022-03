Gablitz (www.fondscheck.de) - Der Experte Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe ETCs auf den Brent Crude Oil-Future vor.Beim Brent Crude Oil Futures zeige sich derzeit eine starke Backwardation: Der Front Month April 2022 handle bei 100 US-Dollar pro Barrel, für den Dezember 2022 werden 87, für Dezember 2023 noch 80 und für Dezember 2024 noch 76 US-Dollar gezahlt. Wenngleich es nachvollziehbar sei, dass auf der nächsten Fälligkeit eine Krisenprämie liege, müsse die Backwardation nicht zwangsläufig niedrigere Preise in der Zukunft bedeuten - bei anhaltender Unsicherheit könnten die näher rückenden Fälligkeiten im Preis zulegen (unveränderte Gestalt der Kurve). Im Gegensatz zum Contango könne die Backwardation Long-Positionen in ETCs und Open-End-Trackern und -Turbos begünstigen, denn hier würden derzeit Rollgewinne anfallen (und auch bei einer Abflachung der Kurve zumindest keine Rollkosten). ...

