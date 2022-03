DJ action press AG: Vicente Poveda neuer Geschäftsführer bei ddp

- ddp-Eigner action press baut Internationalisierung und Medienproduktion aus

Frankfurt/Hamburg, 2. März 2022 - Die am 2. September 2021 von der action press AG (Frankfurt) übernommene Bildagenturgruppe ddp media GmbH (Hamburg) beruft Vicente Poveda in die Geschäftsführung. Der 43jährige Journalist und bisherige Leiter Vertrieb International bei der Deutschen Presse-Agentur dpa verantwortet ab 1. Juni 2022 bei ddp die Vermarktung der visuellen Inhalte, die Dienstleistungen sowie die Internationalisierung. "Wir freuen uns, mit Vicente Poveda einen international gut vernetzten Manager mit umfangreichen Branchenkenntnissen und Erfahrung in der Konzeption und Vermarktung von Medienprodukten für die ddp-Geschäftsführung gewonnen zu haben", sagen Prof. Moritz Hunzinger und Ulli Michel, die seit August 2020 die action press Aktiengesellschaft gemeinsam führen. Poveda, geboren und aufgewachsen im spanischen Alicante, ist seit 2000 in verschiedenen Positionen in Redaktion und Vertrieb bei der dpa tätig gewesen. Nach dem Studium der Germanistik, Romanistik und Politik in Köln und Stationen als Redakteur und Korrespondent in Madrid, Berlin, Jerusalem und Havanna, wechselte er 2011 in den dpa-Auslandsvertrieb, den er seit 2019 von Hamburg aus leitet. Die action press AG hat zwei Tochtergesellschaften: die action press international GmbH und die ddp media GmbH (beide Hamburg). Zu ddp gehören neben dem Unternehmen ddp media GmbH mit Sitz in Hamburg auch die Stella Pictures AB (Stockholm), die laif Agentur für Photos & Reportagen GmbH (Köln) sowie die Bildagenturmarken Picture Press, Intertopics und FoodCentrale. Zu deren Bildbestand zählen rund 75 Millionen online abrufbare News-, Entertainment- und Creative- Fotos, die täglich von Print- und Onlinemedien sowie Unternehmenskunden benutzt werden. ddp übernimmt zudem die Content-Syndication der Medieninhalte internationaler Verlage wie The New York Times, USA Today, The Sun, The Times, The Sunday Times, Mondadori Photo, der Mediengruppe Klambt und Gruner + Jahr. In den letzten zwölf Monaten steigerte die action press AG ihren täglich wachsenden Bestand auf rund 150 Millionen "digitale Assets", Bilder und Videos; action press gehört somit zu den größten Bilddatenbanken der Welt. Bereits seit Mai 2021 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert, dürfte action press im Laufe des Jahres auf Xetra gehandelt werden. Rückfragen:

