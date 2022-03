Die Aktie von Symrise zählt heute zu den großen Verlierern an der Börse. Der Titel verliert deutlich an Wert. Ein Minus von 3,15 Prozent zeigt die Kurstafel für die Symrise-Aktie an. Damit gehört das Papier derzeit klar zu den Aktien mit der schlechtes Tagesperformance in Deutschland.

