Mainz (ots) -Das ZDF startet zu seinem vorletzten langen Wintersportwochenende in der Saison 2021/2022. Von Donnerstag, 3. März 2022, bis Sonntag, 6. März 2022, steht die internationale Wintersportelite kurz nach dem Ende der Olympischen Spiele von Peking erneut im Blickpunkt. Genauso wie die weltbesten Athleten und Athletinnen, die sich bei den Paralympics in der chinesischen Hauptstadt messen.Ein vielfältiges ZDF-Wintersportprogramm, das allerdings unter Vorbehalt steht - je nachdem wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt, sind kurzfristige Änderungen im Programmablauf möglich.Zu den Höhepunkten zählen die Übertragungen des Biathlon-Weltcups aus dem finnischen Kontiolahti. Bereits am Donnerstag, 3. März 2022, steht die 4x6-Kilometer-Staffel der Frauen auf dem Programm, gefolgt von der 4x7,5-Kilometer-Staffel der Männer am Freitag. Im Rahmen der langen Sendestrecken am Samstag und Sonntag überträgt das ZDF auch die Sprint- und Verfolgungswettbewerbe.Die meisten Weltcupveranstaltungen des Wochenendes finden jedoch in Norwegen statt, dem Mutterland vieler Wintersportdisziplinen: Skispringen in Lillehammer und am legendären Holmenkollen in Oslo, Langlauf in Drammen, Ski alpin in Kvitfjell, Nordische Kombination ebenfalls in Oslo. Daneben zeigt das ZDF die Speedrennen der Alpin-Damen im schweizerischen Lenzerheide und eine Zusammenfassung des DEL-Eishockeyspiels Nürnberg Ice Tigers gegen die Eisbären Berlin. Angefangen mit der Eröffnungsfeier am Freitag, 4. März 2022, stehen vor allem auch die Paralympics am gesamten Wochenende im Fokus der ZDF-Berichterstattung.Moderator Rudi Cerne führt am Samstag und Sonntag durch die langen ZDF-Sportsendestrecken.Die ZDF-Wintersport-Übertragungen in der Übersicht:Mittwoch, 2. März 202219.00 Uhr im ZDF-Livestream: Skispringen Frauen, Lillehammer/NorwegenDonnerstag, 3. März 2022ab 14.15 Uhr: Biathlon Staffel Frauen, Kontiolahti/Finnland;Weltcup-Skispringen Männer, Lillehammer/Norwegen;Langlauf Sprint Frauen und Männer, Drammen/NorwegenFreitag, 4. März 2022ab 12.50 Uhr: "sportstudio live - Paralympics" Eröffnungsfeier;Biathlon Staffel Männer, Kontiolahti/Finnland;Skispringen Mixed-Team, 1.und 2. Durchgang, Lillehammer/Norwegen;Ski alpin, Abfahrt Männer (Zusf.), Kvitfjell/Norwegen11.30 Uhr im ZDF-Livestream: Ski alpin Abfahrt Männer, Kvitfjell/NorwegSamstag, 5. März 2022ab 8.30 Uhr: "sportstudio live - Paralympics" Höhepunkte 1. Wettkampftag;Nordische Kombination, Oslo/Norwegen;Ski alpin, Super G Frauen, Lenzerheide/Schweiz,Abfahrt Männer, Kvitfjell/Norwegen;DEL Freitagsspiel Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin;Biathlon Sprint Frauen und Männer, Kontiolahti/Finnland;Skispringen Männer und Frauen, Oslo/Norwegen;Langlauf 30 km Massenstart Frauen, Oslo/NorwegenSonntag, 6. März 2022ab 10.15 Uhr: "sportstudio live - Paralympics" Höhepunkte 2. Wettkampftag;Ski alpin, Super G Männer, Kvitfjell/Norwegen,Riesenslalom Frauen, Lenzerheide/Schweiz;Nordische Kombination, Oslo/Norwegen;Biathlon Verfolgung Frauen und Männer, Kontiolahti/Finnland;Skispringen Männer und Frauen, Oslo/Norwegen;Langlauf 50 km Massenstart Männer, Oslo/Norwegen