GBC AG: Die 33. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz findet am 03. & 04. Mai 2022 in München statt // folgende Unternehmen präsentieren // Anmeldung ab 21. März 2022 möglich



02.03.2022 / 13:30

Augsburg, 02.03.2022



Augsburg, 02.03.2022

Die 33. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird im geplanten Zeitraum vom 03. bis 04. Mai 2022 im The Charles Hotel - Rocco Forte in München stattfinden.

Nach zwei Jahren physischer Abstinenz wird der Veranstalter GBC die MKK wieder als "vor-Ort"-Veranstaltung durchführen.

Institutionelle Investoren und Journalisten können sich wie gewohnt ab dem 21. März 2022 über unsere Homepage www.mkk-konferenz.de anmelden und Einzelgespräche mit den über 40 präsentierenden Gesellschaften buchen. Das Konferenzprogramm finden Sie ebenfalls ab diesem Zeitpunkt auf unserer Homepage.

Folgende Unternehmen haben sich bislang angemeldet (Stand 02.03.2022):

123fahrschule SE ISIN: DE000A2P4HL9 aifinyo AG ISIN: DE000A2G8XP9 AlphaZoo AG ISIN: k.a. APONTIS PHARMA AG ISIN: DE000A3CMGM5 audius SE ISIN: NL0006129074 Bio-Gate AG ISIN: DE000BGAG981 Blue Cap AG ISIN: DE000A0JM2M1 Brockhaus Technologies AG ISIN: DE000A2GSU42 CENIT AG ISIN: DE0005407100 clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Cogia AG ISIN: DE000A3H2226 coinIX GmbH & Co. KGaA ISIN: DE000A2LQ1G5 Defence Therapeutics Inc. ISIN: CA24463V1013 Deutsche Eigenheim Union AG ISIN: DE000A0STWH9 Deutsche Grundstücksauktionen AG ISIN: DE0005533400 dynaCERT Inc. ISIN: CA26780A1084 EasyMotionSkin Tec AG ISIN: LI1147158318 Einhell Germany AG ISIN: DE0005654933 FACC AG ISIN: AT00000FACC2 FCR Immobilien AG ISIN: DE000A1YC913 GK Software SE ISIN: DE0007571424 HanseYachts AG ISIN: DE000A0KF6M8 HELMA Eigenheimbau AG ISIN: DE000A0EQ578 InterCard Informationssysteme AG ISIN: DE000A0JC0V8 International School Augsburg gAG ISIN: DE000A2AA1Q5 KAP AG ISIN: DE0006208408 Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 MagForce AG ISIN: DE000A0HGQF5 Manz AG ISIN: DE000A0JQ5U3 MHP Hotel AG ISIN: DE000A3E5C24 Noratis AG ISIN: DE000A2E4MK4 Paedi Protect AG ISIN: k.A. pferdewetten.de AG ISIN: DE000A2YN777 SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 sdm SE ISIN: DE000A3CM708 SHS VIVEON AG ISIN: DE000A0XFWK2 SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Softing AG ISIN: DE0005178008 talkpool AG ISIN: CH0322161768 TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ISIN: DE0007501009 Vectron Systems AG ISIN: DE000A0KEXC7 VOQUZ Labs AG ISIN: DE000A3CSTW4 Wallstreet:online AG ISIN: DE000A2GS609 Weng Fine Art AG ISIN: DE0005181606 Wie gewohnt werden auch die Kanzleien Heuking, Kühn, Lüer, Wojtek und Krammer Jahn an beiden Konferenztagen zu aktuellen Rechtsthemen referieren. Die Börse München veranstaltet am 04.05.2022 das m:access-Forum auf der MKK.

Die MSW GmbH aus Berlin wird die MKK als WP-Partner unterstützen.

Als Bankpartner wird die ICF BANK AG aus Frankfurt die MKK weiterhin begleiten.

Sollten auch Sie als börsennotiertes Unternehmen auf der MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz präsentieren wollen, sprechen Sie uns gerne über die u.s. Kontaktdaten an.

Weitere Änderungen/Aktualisierungen zum Ablauf der Konferenz oder Programmänderungen geben wir immer auf unserer Homepage bekannt.

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Teilnahme, eine spannende Konferenz und auf ein persönliches Wiedersehen.

Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Halderstraße 27

86150 Augsburg +49 821 241133-49 oder -44

konferenz@gbc-ag.de

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



