Barcelona, Spanien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen für Labordienstleistungen für klinische Studien vereint hochwertige Inhalte, Daten und Schulungen für mehr Flexibilität und GeschwindigkeitVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass sich Cerba Research für Veeva Vault Quality Suite (https://www.veeva.com/eu/products/vault-quality/) entschieden hat, um seine Labor- und Testaktivitäten zu verstärken. Mit der Vault Quality Suite wird das Unternehmen die Qualität für mehr Effizienz und Konformität in seinem gesamten Angebot verbessern."Als führendes globales Labordienstleistungsunternehmen haben die Optimierung der Qualität und die Verbesserung der Transparenz für unsere Kunden oberste Priorität", so Sabine Glibert, globale Leiterin der Qualitätssicherung bei Cerba Research. "Mit der Veeva Vault Quality Suite können unsere Teams nahtlos Informationen austauschen und interne Prozesse beschleunigen, während sie gleichzeitig Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung gewinnen."Cerba Research treibt seine Qualitätsaktivitäten mit Veeva Vault QMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qms/) für zentrale Qualitätsprozesse, einschließlich Änderungskontrolle, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen (CAPA) sowie interne und externe Audits, Veeva Vault QualityDocs (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qualitydocs/) für die Dokumentenkontrolle und Veeva Vault Training (https://www.veeva.com/eu/products/vault-training/) für rollenbasiertes Training voran. Zusammen ermöglichen diese Anwendungen Cerba Research, die Einhaltung von Vorschriften und die kontinuierliche Verbesserung in ihrem Netzwerk wissenschaftlicher Labors zu fördern."Die Veeva Vault Quality Suite stattet Dienstleistungsunternehmen wie Cerba Research mit einer Grundlage für vernetzte Qualitätsprozesse aus, die für mehr Effizienz und Transparenz im gesamten Betrieb sorgen", so Sofía Lange, Director, Strategy, Vault Quality and Manufacturing bei Veeva. "Wir sind stolz darauf, Teil der digitalen Transformation von Cerba Research zu sein und das Unternehmen dabei zu unterstützen, branchenführende Qualitätspraktiken zu etablieren."Die Vault Quality Suite umfasst Vault QMS, Veeva Vault Product Surveillance (https://www.veeva.com/eu/products/vault-product-surveillance/), Vault QualityDocs, Veeva Vault Validation Management (https://www.veeva.com/eu/products/vault-validation-management), Veeva Vault Station Manager (https://www.veeva.com/eu/products/vault-station-manager/), Vault Training, Veeva LearnGxP (https://learngxp.com/) und Veeva Vault LIMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-lims/) um Qualitätsprozesse weltweit zu automatisieren und zu harmonisieren. Die Vault Quality Suite ermöglicht Unternehmen ein einfaches Qualitätsmanagement in einer einheitlichen Lösung und bietet die Leistung und Skalierbarkeit, die in der gesamten Wertschöpfungskette der Biowissenschaften benötigt wird.Zusätzliche Informationen Weitere Informationen zur Veeva Vault Quality Suite finden Sie unter: veeva.com/Quality (https://www.veeva.com/eu/products/vault-quality/)Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/unternehmen/veeva-systeme (http://www.linkedin.com/company/veeva-systems)Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_euInformationen zu Veeva Systems Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.Informationen zu Cerba Research Cerba Research ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das End-to-End-Lösungen für die Arzneimittelentwicklung und -diagnostik anbietet, um die Produktivität von Forschung und Entwicklung sowie die Vermarktung von Arzneimitteln zu optimieren. Klinische Entwicklung in der Frühphase der Forschung durch zentrale und spezialisierte Labors, diagnostische Dienstleistungen sowie Entwicklung und Validierung von Assays und Biomarkern. Wir arbeiten mit Pharma- und Biotech-Unternehmen, Regierungsbehörden, CROs und gemeinnützigen Organisationen zusammen, um die klinische Entwicklung neu zu gestalten.Cerba Research ist Teil von Cerba HealthCare, einem führenden Unternehmen im Bereich der medizinischen Diagnostik. Kontakt:Deivis Mercado Veeva Systems Kiran May Veeva Systems +44-796-643-2912925-226-8821 deivis.mercado@veeva.com kiran.may@veeva.com