Wien (www.fondscheck.de) - ROBECO hat per 1. März 2022 Ivo Frielink zum Leiter der Abteilung Strategische Produkt- und Geschäftsentwicklung sowie zum Mitglied des Exekutivausschusses (Executive Committee) berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Darüber würden die Niederländer per Aussendung informieren. Wie "FONDS professionell ONLINE" auf Nachfrage erfahren habe, folge der 45-jährige Frielink auf Martin Nijkamp. ...

