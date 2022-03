Ein russisches Gesetz soll Netflix zwingen, Propaganda-Sender auszustrahlen. Der US-Konzern weigert sich. 20 staatlich unterstützte Sender sollte Netflix ab dem 1. März in Russland ausstrahlen. Der US-Streamingdienst erklärte nun CNN, die neuen Vorschriften "in Anbetracht der aktuellen Situation" nicht einzuhalten. Gemeint ist die Invasion russischer Streitkräfte in der Ukraine. Welche Konsequenzen die Weigerung hat, ist unklar. Das Angebot ist zurzeit weiterhin in Russland verfügbar. Netflix ...

