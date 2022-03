Die rasante Kurserholung bei der wichtigen Windtochter Siemens Gamesa hat in den vergangenen Tagen auch die Papiere von Siemens Energy beflügelt. Am heutigen Mittwoch muss der DAX-Titel erstmals einen Rücksetzer verkraften. Derweil zieht das Management des Energietechnikkonzerns die Konsequenzen aus dem russischen Einmarsch in der Ukraine.Siemens Energy stoppt deshalb sein Neugeschäft mit Russland. "Siemens Energy unterstützt die Haltung der internationalen Regierungskoalition, die Sanktionen gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...