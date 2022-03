DJ ADP: US-Privatsektor schafft im Februar mehr Stellen als erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Februar stärker gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 475.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 400.000 Jobs vorausgesagt. Im Januar waren unter dem Strich 509.000 Arbeitsplätze hinzugekommen; zunächst war ein Minus von 301.000 Stellen gemeldet worden.

"Die Einstellungszahlen bleiben robust, werden aber durch das geringere Arbeitskräfteangebot nach der Pandemie gedämpft", sagte Nela Richardson, Chefvolkswirtin bei ADP. "Kleine Unternehmen haben an Boden verloren, da sie weiterhin damit zu kämpfen haben, mit den Löhnen und Sozialleistungen Schritt zu halten, die nötig sind, um ein begrenztes Reservoir an qualifizierten Arbeitskräften anzuziehen."

Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 460.000 US-Unternehmen mit etwa 26 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.

Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen damit, dass im Februar auf der Basis des offiziellen Jobreports 440.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind. Bei der Arbeitslosenquote sehen sie einen Rückgang von 4,0 auf 3,9 Prozent.

