Wien (www.fondscheck.de) - Niclas Nink verstärkt ab dem 1. März 2022 als neuer Executive Director den Vertrieb von Edmond de Rothschild Asset Management in Frankfurt am Main, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue Mitarbeiter berichte an Regine Wiedmann, Co-Head of Distribution Germany & Austria. Mit seiner Expertise im Bereich liquider und illiquider Assets werde er vor allem das Geschäft mit Banken, Asset Managern und institutionellen Kunden intensivieren. ...

