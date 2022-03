Limburg (ots) -In einer immer älter werdenden Gesellschaft rücken die Bedürfnisse der Senioren vor allem im Immobiliensektor vermehrt in den Fokus. Als langjähriges Bauträgerunternehmen im Rhein-Main-Gebiet hat die AMADEUS Group schon früh die Weichen für den Bau seniorengerechter Immobilien gestellt. Doch die Entwicklung schreitet weiter voran, denn die älter werdenden Generationen wünschen sich auch für die Zukunft ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben in den vertrauten vier Wänden. Aber selbst, wenn viele Senioren im hohen Alter geistig noch fit sind, können körperliche Einschränkungen diesen Wunsch schnell unmöglich machen. Neben barrierefreien Wohnungen scheint das Smart Home eine vielversprechende Lösung für mehr Unabhängigkeit und Sicherheit im Alter zu sein.Möglichkeiten des seniorengerechten WohnensAls erfahrenes Unternehmen in der Bau- und Immobilienbranche kennt die AMADEUS Group die Sorgen und Ängste vieler älterer Menschen in Bezug auf ihre Wohnsituation. Aber auch die Angehörigen und Verwandten sind um das Wohl der Senioren besorgt und wünschen sich ein sicheres Zuhause für ihre Liebsten. Barrierefreie Sanitärbereiche, breite Flure und Fahrstühle sind in vielen seniorengerechten inzwischen Standard, weiß die AMADEUS Group. Noch mehr Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben versprechen die Möglichkeiten der Smart Homes. Diese modernen Technologien können im Alltag der Senioren wertvolle Unterstützung leisten, zahlreiche tägliche Aufgaben erleichtern und für ein Plus an Sicherheit sorgen.Smart Home: Vom praktischen Alltagshelfer bis zur smarten Lösung bei einem NotfallIn einem Smart Home sind verschiedene Geräte so intelligent miteinander vernetzt, dass diese untereinander kommunizieren und zentral gesteuert werden können. Gängige Haushaltsgeräte, wie der Fernseher, die Heizung oder die Beleuchtung, werden über eine Smart Home-Zentrale mit dem Internet verbunden. Dies wiederum ermöglicht die Weitergabe von Steuersignalen per Funk. Die Bedienung der Geräte kann somit zentral über einen Sprachassistenten oder bequem per Schalter, Touchscreen oder App vorgenommen werden.Auf Wunsch ist somit keine haptische Bedienung mehr nötig, sondern die Steuerung erfolgt allein über die Stimme. Dies kommt vor allem Senioren zugute, deren Mobilität eingeschränkt ist oder die sich schwertun, kleine Knöpfe an den Elektrogeräten zu betätigen. Des Weiteren können smarte Technologien eingesetzt werden, um an wichtige Termine wie den Arztbesuch, die Medikamenteneinnahme oder das Bezahlen von Rechnungen zu erinnern.Doch damit ist das Potenzial des Smart Home noch nicht erschöpft. Alltägliche Arbeiten wie das Staubsaugen oder Rasenmähen können ebenfalls von Robotern übernommen werden. Zudem sorgen intelligente Technologien und Sensoren für zusätzliche Sicherheit. Automatisierte Notruflösungen, die bei einem Unfall die Angehörigen benachrichtigen, sind ebenso möglich wie eine Warnung bei Auffälligkeiten der Vitalfunktionen beispielsweise durch eine Smart Watch. Dies verschafft den Senioren selbst, aber vor allem den Angehörigen, ein höheres Sicherheitsgefühl.Austausch als essenzielles Bedürfnis älterer GenerationAus Erfahrung weiß die AMADEUS Group, dass altersgerechtes Wohnen mehr bedeutet als ein Zuhause ohne Stolperfallen und Hindernisse. Die seniorengerechten Immobilien der AMADEUS Group sind eingebettet in eine gute Infrastruktur und eine zentrale Lage, um Senioren den Zugang zu sozialen Kontakten, aber auch zu Geschäften oder Ärzten so einfach wie möglich zu machen. Intelligente Technologie können auch hier einen Beitrag leisten, in dem sie die Kommunikation vereinfachen.Die Kommunikationsmöglichkeiten smarter Lösungen haben viele Senioren während der Corona-Pandemie kennen- und schätzen gelernt. Über einfach zu bedienende Tablets konnte trotz Beschränkungen jederzeit der Kontakt zu Familienmitgliedern hergestellt werden. Viele Senioren ziehen den Videocall inzwischen sogar dem Telefonat vor, da Mimik und Gestik das Verständnis unterstützen. In Zukunft könnten diese Technologien auch auf die bessere Kommunikation mit Ärzten oder Pflegeeinrichtungen ausgeweitet werden.Smarte Technologien und Senioren - wie passt das zusammen?Die Kombination smarter Technologie und oftmals weniger technikaffinen Senioren klingt zunächst herausfordernd. Schließlich ist die Hemmschwelle vieler Senioren beim Gebrauch moderner Technologien hoch. Doch auch Menschen, die bisher kaum Kontakt zu digitalen Geräten hatten, finden sich mit den intuitiv zu bedienenden Tools sehr schnell zurecht. Lediglich die Einrichtung des Smart Homes sollte von einem Experten vorgenommen werden.Altersgerechte Immobilien und Smart Home als zukunftsweisende LösungDie Wohnwünsche und Bedürfnisse der älteren Generationen sind der AMADEUS Group ein besonderes Anliegen. Bereits heute wohnen viele Senioren in den barrierefrei gestalteten Immobilien des Unternehmens. Um Kosten zu sparen, ist es in vielen Fällen sogar sinnvoller, in ein altersgerechtes Zuhause umzuziehen, als eine bestehende Immobilie umzurüsten. Die Möglichkeiten des Smart Home werden aber noch nicht ausreichend ausgeschöpft. Die AMADEUS Group möchte hier als Vorreiter und Bindeglied fungieren. Denn in der Kombination aus barrierefrei gestalteten Wohnungen und smarten Technologie sieht die AMADEUS Group die Zukunft des altersgerechten Wohnens. So könnte vielen weiteren älteren Menschen der Zugang zu einem selbstständigen Leben im gewohnten Umfeld ermöglicht werden.Über die AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.Pressekontakt:AMADEUS Marketing GmbHRobert-Bosch-Straße 1665549 LimburgTelefon: 06431-9199-0Telefax: 06431-9199-91E-Mail: info@amadeus-group.dehttps://www.amadeus-group.de/Original-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130721/5160809