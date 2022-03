Der Euro hat mit seinem Monatsschlusskurs im Februar 2022 und dem Unterschreiten der Marke von 1,02338 Franken in dieser Woche ein neues Verkaufssignal gegen den Schweizer Franken gegeben. Dieses ist zwar noch nicht signifikant, ist aber zumindest der Beweis dafür, dass die Schweizerische Notenbank nicht mehr willens oder in der Lage war, sich dem Aufwertungsdruck des Franken hinreichend wirkungsvoll entgegenzustellen. Nun steht ein Test der 1:1 Parität des Schweizer Franken zum Euro an. Mittelfristig ist zudem mit einem weiteren Absturz des Euros in Richtung 0,82 Franken je ...

