Durch das Halving erhalten Miner beim Bitcoin alle vier Jahre nur noch die Hälfte an Bitcoin als Belohnung - so weit, so gut. Doch wer soll sich dann in Zukunft noch die Mühe machen, Bitcoin zu minen? Und falls die Belohnung so minimal ist, dass niemand mehr Mining betreibt - bricht dann nicht das gesamte Netzwerk zusammen? Genau das hat uns "The SZocker" gefragt und Glück gehabt: Denn Richy hat sich exakt diese Frage vor Jahren auch gestellt … und in dieser Krypto-Ausgabe von "Frag Richy" hoffentlich eine beruhigende Antwort im Gepäck.