Die Energiekrise durch den Ukraine-Krieg sorgt weiter für eine Explosion der Ölpreise. Brent-Öl notiert am Mittwoch erneut fünf Prozent höher und bereits bei 111 Dollar. Das sorgt bei Konzernen wie TotalEnergies für weiter sprudelnde Gewinne. Inzwischen schlägt sich das auch wieder im Chart des französischen Energiekonzerns nieder.Knapp sieben Prozent legt die TotalEnergies-Aktie am Mittwoch zu. Nach dem jüngsten Rücksetzer geht es nun also wieder bergauf - angesichts der Öl-Rallye keine Überraschung. ...

