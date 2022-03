Instagram plant, IGTV einzustellen. Künftig sollen daher Creator:innen über IGTV nicht mehr mit In-Stream Video Ads werben können - dafür soll es neue Werbemöglichkeiten in den Reels geben. Instagram stellt sein IGTV-Angebot in den nächsten Monaten ein. Die Social-Media-Plattform hat angekündigt, sich künftig auf die Reels zu fokussieren. "Reels werden auf Instagram immer wichtiger", heißt es in der Mitteilung der Social-Media-Plattform. Sie gehört zum Meta-Konzern. Neue Verdienstmöglichkeiten mit Reels geplant Instagram möchte in die kurzen Videos, die meist mit Musik unterlegt ...

