DJ Bundesregierung gibt 3 Prozent der deutschen Erdölreserven frei

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat zur Beruhigung des Ölmarktes einen Teil der deutschen Erdölreserven freigegeben. Dies hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck entschieden. Deutschland gibt 435.000 Tonnen Öl frei, was laut Wirtschaftsministerium rund 3 Prozent der deutschen Erdölreserve entspricht. Die Entscheidung Deutschlands folgt auf den Beschluss der Mitgliedstaaten der Internationalen Energie Agentur (IEA) vom Vortag. Das Gremium hatte in einer Sondersitzung beschlossen, dass aufgrund der angespannten Lage wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine international insgesamt Ölreserven im Umfang von 60 Millionen Barrel freigegeben werden sollen.

"Wir leisten damit einen Beitrag im internationalen Konzert. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, geschlossen zu handeln", erklärte Habeck zur deutschen Entscheidung. Der international abgestimmte Schritt soll dabei helfen, die in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stark gestiegen Preise zu stabilisieren. "Experten werten die Preisanstiege als Anzeichen erster Lieferstörungen. Aktuell gibt es in Deutschland keine Einschränkung der Versorgung mit Öl", betonte das Wirtschaftsministerium.

Mit der Freigabe der deutschen Bestände reduziert sich die Reichweite der deutschen strategischen Erdölreserven nun lediglich auf die gesetzlich vorgegebenen 90 Tage, da derzeit die Erdölreserven mit 93 Tagen über dem gesetzlich festgelegten Soll von 90 Tagen liegen, wie das Ministerium erklärte. Habecks Ministerverordnung zur Freigabe der Erdölreserven tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft. Anschließend wird der Erdölbevorratungsverband die entsprechenden Erdölvorräte den Unternehmen der Mineralölwirtschaft zum Kauf zu Marktpreisen anbieten, so das Ministerium.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2022 10:31 ET (15:31 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.