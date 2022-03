Eine Untersuchung der Organisation Fairwork zeigt unter anderem, wie es um die Lohnpolitik, Arbeitsbedingungen und das Mitspracherecht der Mitarbeitenden bestellt ist. Lieferando, Wolt und Co: Wer abends durch eine größere Stadt Deutschlands läuft, dürfte immer wieder Fahrradkuriere mit auffälligem Logo an sich vorbeiflitzen sehen. Sie sind Teil der sogenannten Plattformökonomie, bekommen also über eine Onlineplattform Aufträge erteilt, die sie dann ausführen. Einer Studie der europäischen Kommission zufolge haben 2018 rund sechs Prozent der Erwerbstätigen m...

