Berlin (pta036/02.03.2022/16:37) - Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine nach dem Angriff Russlands sehen wir mit Entsetzen und größtem Bedauern. Auch in diesen schwierigen Zeiten wollen wir aber Transparenz walten lassen und offen kommunizieren.

Im Zuge der allgemeinem Kapitalmarktverwerfungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hat auch unsere, im Scale notierte, Aktie zeitweise an Wert verloren.

Die aktuellen Ereignisse werden vom Kapitalmarkt aber nicht immer richtig erfasst und der Kursverlauf von mittelständischen börsennotierten Werten, wozu auch die Deutsche Grundstücksauktionen AG gehört, spiegelt sich in einem teils volatilen Marktverlauf wider.

Nach Abschluss der ersten Live-Auktionen des Jahres 2022 haben wir Erkenntnisse über etwaige Auswirkungen auf unser Geschäft bekommen können. Die Auktionen unserer 100%-igen Tochtergesellschaft Sächsische Grundstücksauktionen AG begannen am 25.Februar, mithin einen Tag nach Kriegsbeginn.

Die nun gerade abgeschlossenen Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG waren mit einem Objektumsatz über EUR 10,2 Mio. und einem Netto-Aufgeld von knapp EUR 1 Mio. die erfolgreichsten Frühjahrsauktionen seit ihrer Gründung.

Wir konnten feststellen, dass die Kaufinteressenten weiterhin an den Auktionen teilnehmen und wie bisher Immobilien kaufen, Gebotsrücknahmen waren bisher nicht zu verzeichnen.

Allgemein teilen wir mit, dass sich unser Auktionsgeschäft ausschließlich auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt und unsere Privat- und Geschäftskunden (Einlieferer wie Ersteher) zum überwiegenden Teil (ca. 95%) ebenfalls in Deutschland beheimatet sind. Wir gehen also davon aus, dass sich die verhängten Sanktionen nicht nachhaltig negativ auf unser Geschäftsmodell auswirken.

