Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der Ekosem-Agrar AG hat entschieden, die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 vorerst auszusetzen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Grund für die Entscheidung sind die aktuell erheblichen Unwägbarkeiten in Bezug auf das operative Geschäft sowie die Finanzierungsmöglichkeiten aufgrund der zunehmenden Restriktionen im Zusammenhang mit dem Russland Ukraine-Konflikt, die sich sowohl aus Sanktionen gegen Russland als auch aus russischen Gegenmaßnahmen ergeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...