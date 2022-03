Unter einer "Bonanza"-Entdeckung versteht man in der Bergbausprache außergewöhnlich große oder hochgradige Funde. Equity Metals Corp. (TSX-V: EQTY; WKN: A2PR0W; ISIN: CA29472E1079) hat auf seinem Projekt "Silver Queen" in British Columbia erneut einen solchen Schatz aufgetan. Bei Explorationsbohrungen am Ziel "Sveinson" durchteufte der kanadische Explorer im Rahmen seines Winterbohrprogramms erneut mehrere Bohrabschnitte mit Je-Tonne-Werten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...