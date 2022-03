von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Warum steigt RWE nicht schneller aus der Braunkohle aus? Michael Müller: Der Kohleausstieg bei RWE ist bereits in vollem Gange. Darüber hinaus sagen wir seit Monaten, dass auch ein schnellerer Ausstieg aus der Kohle bis 2030 machbar ist, wenn es gelingt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...