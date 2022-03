Das globale Unternehmen für Elektrogeräte und Bodenpflegeprodukte mit Sitz in Hongkong, Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder die "Gruppe") (stock code: 669, ADR symbol: TTNDY) gibt mit Freude bekannt, dass 2021 ein außergewöhnlich gutes Jahr für TTI war mit hervorragendem Umsatzerlös und Gewinnzuwachs. Die Gruppe erzielte einen um 34,6% auf 13,2 Mrd. USD gesteigerten Umsatz. Über den Zeitraum von zwei Jahren entwickelte sich TTI besser als der Markt mit einem Umsatzanstieg von +72,2%. Zudem steigerten erhöhte strategische Investitionen in neue Produkte, Herstellungskapazitäten, die geographische Expansion, Logistik und praxisorientierte Marketinginitiativen die branchenweit führende Performance von TTI.

Organisches Umsatzwachstum von 3,4 Mrd. USD (+34,6%) bezogen auf das Gesamtjahr

Verbesserte Bruttomarge das 13. Jahr in Folge auf 38,8%, ein Anstieg um +54 Basispunkte

Jahr in Folge auf 38,8%, ein Anstieg um +54 Basispunkte Anstieg des Nettogewinns um 37,2% auf 1,1 Mrd. USD

Finanz-Highlights für 2021 2021* USD Millionen 2020 USD Millionen Veränderung Umsatzerlös 13.203 9.812 +34,6% Bruttogewinnmarge 38,8% 38,3% +54 bps EBIT 1.192 868 +37,2% Den Aktionären zurechenbarer Gewinn 1.099 801 +37,2% Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cent) 60,04 43,80 +37,1% Dividende je Aktie (ungefähre Beträge in US-Cent) 23,81 17,37 +37,0%

*Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Die Bruttomarge stieg im 13.Jahr in Folge von 38,8% im Jahr 2020 auf 38,8% im Jahr 2021. Die Verbesserung der Bruttomarge ist das direkte Ergebnis der Einführung margenstarker neuer Produkte, eines disziplinierten Mischmanagements, ausgezeichneter Produktivitätssteigerungen sowie des großen Geschäftsvolumens.

Der EBIT stieg um 37,2% auf 1,2 Mrd. USD, wobei sich die EBIT-Marge um 17 Basispunkte auf 9,0% verbesserte. Der Nettogewinn nahm um 37,2% auf 1,1 Mrd. USD zu und der Gewinn je Aktie stieg um 37,1% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 auf 60,04 US-Cent. Dank der Investitionen in den Bestand zur Unterstützung des Umsatzzuwachses und hoher Serviceniveaus hielt die Gruppe ihr diszipliniertes Working Capital Ratio auf 20,9% vom Umsatz.

Alle Mitarbeiter der Geschäftsbereiche der Gruppe in allen geographischen Regionen haben zu dem außergewöhnlichen Umsatzwachstum 2021 beigetragen. Nordamerika verzeichnete einen Anstieg um 33,7%, Europa um 41,1% und ROW um 31,8%. Das Elektrogeräte-Geschäft, das 90,6% des Gesamtumsatzes darstellt, wuchs um 37,0% auf 12,0 Mrd. USD. Das Milwaukee-Geschäft sowie die Heimwerk- und Außeneinsatzsegmente von Ryobi erzielten alle ein Wachstum im zweistelligen Bereich, wonach sie sich besser als der Markt entwickelten. Das Geschäft der Bodenreinigungsprodukte und -lösungen verzeichnete ebenso ein starkes Umsatzwachstum von 14,8% auf 1,2 Mrd. USD.

Der Vorstand empfiehlt eine Schlussdividende von 1 HK-Dollar (ca. 12,87 US-Cent) je Aktie. Gemeinsam mit der Zwischendividende von 85,00 HK-Cent (ca. 10,94 US-Cent) je Aktie führt dies zu einer Jahresdividende von 185,00 HK-Cent (ca. 23,81 US-Cent) je Aktie gegenüber 135,00 HK-Cent (ca. 17,37 US-Cent) je Aktie im Jahr 2020 ein Anstieg um 37,0%.

Horst Pudwill, Chairman bei TTI, sagte: "Wir sind zuversichtlich, dass unsere unablässige mutige Vision, unser Kundenfokus und unsere dynamische Geschäftsentwicklung 2022 zu einem weiteren herausragenden Jahr machen werden und TTI mit spannenden Gelegenheiten in den nächsten Monaten und Jahren rechnen kann."

Joseph Galli, CEO bei TTI, erklärte: "TTI ist nun bestens positioniert, um unsere Führungsrolle bei kabellosen Fachwerkzeugen, kabellosen Heimwerkergeräten, kabelloser Ausrüstung für Außeneinsätze und im Bodenreinigungsbereich fortzusetzen. Wir freuen uns, 2022 weitere erhebliche Investitionen in das Geschäft zu tätigen, um ein weiteres Jahr Ergebnisse über dem Marktniveau und eine Steigerung der Bruttomarge voranzutreiben."

Über TTI

TTI wurde 1985 gegründet und ist seit 1990 an der Börse Hongkong notiert. Das Unternehmen ist weltweit führend auf dem Gebiet der kabellosen Technologie für Elektrowerkzeuge, elektrische Ausrüstung für Außeneinsätze, Bodenreinigungsprodukte und -lösungen für private, professionelle und industrielle Anwender in Heim, Bauwesen, Wartung, Industrie und Infrastruktur. Sein Fundament bilden vier strategische Treiber starke Marken, innovative Produkte, überragende Mitarbeiter und betriebliche Exzellenz -, die eine langfristige, wachstumsorientierte Vision der Weiterentwicklung schnurloser Technologien widerspiegeln. Die globale Wachstumsstrategie der kontinuierlichen Produktinnovation hat TTI an die Spitze seiner Branchen geführt. Zum überzeugenden Markenportfolio von TTI gehören Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge von MILWAUKEE, AEG und RYOBI, Produkte für Außeneinsätze von RYOBI und HOMELITE, Layout- und Messprodukte von EMPIRE sowie Bodenreinigungsprodukte und -lösungen von HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL.

TTI ist Teil des Hang Seng Index, FTSE RAFI All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index und MSCI ACWI Index. Weitere Informationen unter www.ttigroup.com.

Alle aufgeführten Marken außer AEG und RYOBI sind Eigentum der Gruppe. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) und wird unter Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220302005560/de/

Contacts:

Für Anfragen:

Techtronic Industries Co. Ltd.

Investor Relations

Tel: +(852) 2402 6888

E-Mail: ir@tti.com.hk

Corporate Communications

Isabella Chan

Tel: +(852) 2402 6495

E-Mail: isabella.chan@tti.com.hk

Website: www.ttigroup.com

Strategic Financial Relations Limited

Veron Ng +(852) 2864 4831

Rachel Ko +(852) 2114 2370

Aggie Fang +(852) 2114 4987

E-Mail: sprg_tti@sprg.com.hk

Website: www.sprg.com.hk