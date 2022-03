Eine Liefervereinbarung zwischen den Cannabisanbietern Clever Leaves und FoliuMed ermöglicht den Export von Cannabisextrakten pharmazeutischer Qualität aus Kolumbien nach Deutschland.



BOCA RATON, Florida, USA, March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ: CLVR, CLVRW) ("Clever Leaves" oder das "Unternehmen"), ein führender multinationaler Betreiber und lizenzierter Hersteller von Cannabinoiden in pharmazeutischer Qualität, hat einen einjährigen internationalen Vertriebsvertrag mit dem deutsch-kolumbianischen Betreiber FoliuMed Holdings ("FoliuMed") und seinem deutschen Produktionspartner Fidelio Healthcare ("Fidelio") unterzeichnet. Mit dem Zugang zu drei der pharmazeutischen Cannabisextrakte von Clever Leaves wird Fidelio die Produktion mit dem THC-Rohextrakt mit vollem Spektrum, dem standardisierten 20%igen CBD-Extrakt und dem CBD-Isolat von Clever Leaves hochfahren.

Auf Basis der hohen, im In- und Ausland anerkannten Produktionsstandards, einschließlich der Zertifizierung der Guten Herstellungspraxis (GMP) aus Kolumbien und der Zertifizierung der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union (EU-GMP) aus Europa, verwenden Fidelios Produktions- und Vertriebsteams das kolumbianische Cannabis in pharmazeutischer Qualität von Clever Leaves, um erschwingliche, oral verabreichte Gelkapseln für den rezeptpflichtigen Gebrauch durch Kunden und Patienten in Australien, Europa und Lateinamerika herzustellen. Weichgelkapseln werden von Patienten und Ärzten bevorzugt, da sie genauer dosiert werden können als die marktüblichen Cannabistinkturen.

"Die Nutzung unseres kolumbianischen Betriebs für den Aufbau und die Pflege von Beziehungen in der Cannabinoid- und Pharmaindustrie ist für uns unglaublich wichtig", so Andrés Fajardo, President und künftiger CEO von Clever Leaves in Bezug auf die entstehende Partnerschaft mit FoliuMed. "Wir sind dankbar für die Möglichkeit, unsere internationale Präsenz durch die Partnerschaft mit FoliuMed und Fidelio ausweiten zu können und so den Produktionsstandard von Clever Leaves auf einen globalen Maßstab anzuheben."

"FoliuMed und unser Produktionspartner Fidelio sind einer der fünf Hersteller weltweit, die Cannabis-Weichgele als rezeptpflichtige Arzneimittel nach den EU-GMP-Richtlinien herstellen", so FoliuMed-CEO Oliver Zugel. "Wir haben Clever Leaves sorgfältig als unseren bevorzugten Rohmaterial-Lieferanten für diese hoch strategische Produktpalette ausgewählt. Da wir ein wachsendes Interesse der Kunden an Weichgelen sehen, werden wir unser Angebot an Formulierungen erweitern, und wir freuen uns, in diesem Bestreben mit Clever Leaves zusammenzuarbeiten."

Die Rohstoffe von Clever Leaves werden an den deutschen Betrieb von FoliuMed in der Nähe von Frankfurt geliefert. Dort werden sie in der EU-GMP-Vertragsfertigungsstätte von Fidelio zu Weichgelen verarbeitet und im ersten Quartal 2022 an einen führenden australischen Kunden geliefert. Nachdem Clever Leaves vor kurzem Schlagzeilen machte, weil es als erstes Unternehmen rohe Cannabisblüten aus Portugal in die USA exportierte, beweist Clever Leaves mit diesem jüngsten internationalen Vertrag weiterhin seine Fähigkeit, seinen Vertrieb weltweit auszuweiten und dabei die höchsten Standards zu erfüllen, die sowohl in Deutschland als auch in Australien und in der Europäischen Union gefordert werden.

Über Clever Leaves Holdings Inc.

Clever Leaves ist ein führender multinationaler Betreiber und lizenzierter Hersteller von Cannabinoiden in pharmazeutischer Qualität. In seinen Werken in Kolumbien und Portugal werden pharmazeutische Cannabinoid-Wirkstoffe und fertige Produkte in Blüten- und Extraktform für eine weltweit wachsende B2B-Kundenbasis hergestellt. Clever Leaves strebt an, die klassische Cannabisproduktionsindustrie zu revolutionieren, indem es ökologisch nachhaltige, ESG-freundliche, kostengünstige Produktionsmethoden im Industriemaßstab mit den weltweit strengsten pharmazeutischen Qualitätszertifizierungen etabliert. Weitere Informationen finden Sie auf https://cleverleaves.com/en/home/oder folgen Sie Clever Leaves auf Twitter und LinkedIn.

Über FoliuMed

FoliuMed ist ein internationales Cannabisunternehmen mit nach EU-GMP-Richtlinien zertifizierten Produktionsbetrieben (höchster europäischer Produktionsstandard der "Guten Herstellungspraxis") in Deutschland. Das Unternehmen bezieht seine Cannabinoid-Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau in Kolumbien und bietet eine breite Palette an erschwinglichen und wirksamen Cannabisarzneimitteln in pharmazeutischer Qualität "made in Germany". FoliuMed ist einer der wenigen EU-GMP-Hersteller für Cannabis-Weichgele weltweit, der Kundinnen und Kunden in acht Ländern auf drei Kontinenten beliefert. Das Unternehmen arbeitet auch als Vertrags- und White-Label-Hersteller für einige der führenden Cannabisakteure in Deutschland, Australien, USA und Südamerika.

Clever Leaves - Pressekontakte:

Rich DiGregorio

KCSA Strategic Communications

+1-856-889-7351

cleverleaves@kcsa.com



Diana Sigüenza

Strategic Communications Director

+57-310-236-8830

diana.siguenza@cleverleaves.com

Clever Leaves - Kommerzielle Anfragen:

Andrew Miller

Vice President Sales - EMEA, North America, and Asia-Pacific

+1-416-817-1336

andrew.miller@cleverleaves.com

Clever Leaves - Anfragen von Anlegern:

Cody Slach und Jackie Keshner

Gateway Investor Relations

+1-949-574-3860

CLVR@gatewayir.com

FoliuMed - Ansprechpartner:

Oliver Zugel

CEO

ozugel@foliumed.com

Fidelio - Ansprechpartner:

Dr. Armin Prasch

Research and Strategic Development

Armin.prasch@fidelio-healthcare.com