Wenn es nach Google geht, können Geräte zukünftig immer besser erkennen, ob ihr ihnen gerade Aufmerksamkeit gebt und um was für eine Art Aufmerksamkeit es sich handelt. Entsprechend smart sollen sie dann reagieren. Um den Umgang mit moderner Hardware immer intuitiver zu gestalten, arbeitet Google seit Jahren an Möglichkeiten der proaktiven Erkennung menschlicher Verhaltensweisen. Die Geräte sollen Handlungen vorschlagen oder sogar Aktionen verrichten, ohne dass die Nutzenden dabei aktiv manuell tätig werden müssen. So sollen Smartphones und andere Devices immer "menschlicher" werden. Googles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...