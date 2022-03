Die Lage bleibt dramatisch: Der Kurs der Gazprom-Aktie ist massiv angesichts des Ukraine-Kriegs massiv eingebrochen. An der Börse in Moskau ist der Handel seit Tagen unterbrochen. Deutschland zog heute nach. Trotzdem wechseln noch Gazprom-Anteile die Besitzer. Unterdessen will das Unternehmen offenbar seine Anleihen bedienen.Der russische, vom Staat kontrollierte Energieriese ist dabei, eine am Montag fällig werdende Schuld in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar zu tilgen. Das berichtet Bloomberg unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...