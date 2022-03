Am Mittwoch hat der US-amerikanische Video-Streaming-Dienst Netflix die Übernahme des finnischen Mobile-Game-Entwicklers Next Game bekannt gegeben. Das börsennotierte Unternehmen wechselt für 65 Millionen Euro den Eigentümer. Das finnische Spielestudio Next Games aus Helsinki ist einer breiteren Öffentlichkeit als Herausgeber der Smartphone-Spiele "Stranger Things" und "The Walking Dead" bekannt. Auch andere Netflix-Serien hat Next Games mit der Entwicklung mobiler Games begleitet. Die Zusammenarbeit war schon bislang als eng zu bezeichnen. Netflix muss sich gegen Disney positionieren - braucht Lizenzgeschäft Für ...

