Waltham, Massachusetts, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Dragonfly erhält eine Meilensteinzahlung von Bristol Myers Squibb für den Fortschritt seiner Phase-I-Studie DF6002-001 mit einem PK-Profil und einer peripheren PD, die mit präklinischen Modellen übereinstimmenDragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly") gab heute das Erreichen eines klinischen Entwicklungsmeilensteins der Phase I für das IL-12-Programm DF6002/BMS-9896415 bekannt. DF6002/BMS-9896415 ist ein monovalentes IL-12-Immunglobulin-Fc-Fusionsprotein, das eine starke Anti-Tumor-Wirkung erzielen soll, indem es eine entzündliche Tumor-Mikroumgebung schafft, die für produktive Anti-Tumor-Reaktionen notwendig ist.Dragonfly erhielt im Mai 2020 von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für DF6002 als neues Prüfpräparat, und die klinische Studie der Phase I/II für Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren begann im Juli 2020. Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) unterzeichnete im August 2020 eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung mit Dragonfly Therapeutics für sein IL-12-Immuntherapieprogramm, einschließlich seines Zytokins DF6002 mit verlängerter Halbwertszeit. Bristol Myers Squibb beabsichtigt, die Forschung und Entwicklung von DF6002 in der Onkologie und Hämatologie voranzutreiben.Bristol Myers Squibb ist für die Entwicklung und die anschließende Vermarktung von DF6002/BMS-9896415 und den damit verbundenen Produkten weltweit verantwortlich, einschließlich strategischer Entscheidungen, regulatorischer Verantwortlichkeiten, Finanzierung und Herstellung. Dragonfly hat Anspruch auf zusätzliche erfolgsabhängige Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerzielle Meilensteinzahlungen. Dragonfly erhält bis zu 24 % Tantiemen auf den weltweiten Nettoumsatz."Wir sind sehr ermutigt von den Fortschritten, die im DF6002/BMS-9896415-Programm und mit Bristol Myers Squibb gemacht werden, dessen breites Spektrum an onkologischen Wirkstoffen dazu beitragen wird, die Entwicklung von DF6002, dem am weitesten fortgeschrittenen Zytokin in der Pipeline von Dragonfly, zu beschleunigen", sagte Bill Haney, Mitbegründer und CEO von Dragonfly Therapeutics. "Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass das Talent, die Erfahrung und das Engagement des Teams von Bristol Myers Squibb für wissenschaftsgetriebene Innovationen es DF6002/BMS-9896415 ermöglichen werden, neue, lebensrettende Lösungen für Patienten zu finden.""Wir freuen uns über die klinischen Ergebnisse, die die ursprüngliche Hypothese bestätigen, dass DF6002/BMS-9896415 ein bemerkenswert differenziertes Profil gegenüber anderen Zytokin-Programmen aufweist", sagte Rupert Vessey, M.A., B.M., B.Ch., F.R.C.P., D.Phil., Executive Vice President, Research & Early Development, Bristol Myers Squibb. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Dragonfly, um die klinischen Daten des Programms an diesem entscheidenden Punkt der Entwicklung weiter zu entwickeln, während wir weiterhin unsere Verpflichtung erfüllen, mehr Krebspatienten zu helfen."Informationen zu DF6002DF6002, ein IL12-Zytokin mit verlängerter Halbwertszeit, ist eine Immuntherapie, die bei erwachsenen Patienten zur Behandlung von fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht wird. DF6002 hat das Potenzial, eine wirksame Anti-Tumor-Immunität bei Patienten zu stimulieren, die für aktuelle Therapien nicht in Frage kommen oder nicht ausreichend darauf ansprechen. DF6002 ist das am weitesten fortgeschrittene Medikament aus einer Pipeline von Zytokinen, die Dragonfly entwickelt hat, um den hohen ungedeckten Bedarf bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs zu decken.Bei der klinischen Phase I/II-Studie für DF6002/BMS-986415 handelt es sich um eine offene Dosis-Eskalationsstudie mit einer anschließenden Wirksamkeits-Expansionsstudie in einer Parallelgruppe, die die Sicherheit, Verträglichkeit, PK, Pharmakodynamik und vorläufige Anti-Tumor-Aktivität von DF6002 als Monotherapie und in Kombination mit Nivolumab untersuchen soll. Weitere Informationen über die Studie, einschließlich der Zulassungskriterien, finden Sie unter: https://clinicaltrials.gov/ (ClinicalTrials.gov-Kennung: NCT04423029).Informationen zu DragonflyDragonfly Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für klinische Phasen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien verschrieben hat, die seine neuartige Technologie nutzen, um das körpereigene Immunsystem für bahnbrechende Behandlungen für Patienten nutzbar zu machen. Dragonfly verfügt über eine umfangreiche Pipeline eigener klinischer und präklinischer Kandidaten, die mit Hilfe der firmeneigenen Plattform entdeckt wurden und sich der klinischen Zulassung nähern, sowie über produktive Kooperationen mit Bristol Myers Squibb, Merck und Abbvie in einem breiten Spektrum von Krankheitsbereichen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.Dragonflytx.com oder folgen Sie uns auf Linkedln und Twitter.Dragonfly anne@dragonflytx.comKontakte:anne@dragonflytx.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Dragonfly Therapeutics, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121307/5160950