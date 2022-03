Caterpillar leuchtet heute in kräftigem Grün. So katapultiert sich der Wert derzeit rund vier Prozent nach vorne. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Caterpillar, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Caterpillar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Caterpillar-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 179,68 USD. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Schließlich gibt es durch die höheren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...