Tech-Aktien und Wachstumsaktien sind die Buhmänner am Aktienmarkt im Jahr 2022. Sie sind es, die den laufenden Crash und die hohen Schwankungen am Markt befeuern. Denn Tech ist out bei den Anlegern - in solch unsicheren Zeiten will niemand etwas von langfristigen Gewinnversprechen hören. Vielleicht hast du inmitten dieser miesen Stimmung schon über einen Verkauf deiner Tech- und Wachstumsaktien nachgedacht. Möglicherweise haben sich die Zeiten ja geändert und die ehemaligen Highflyer bringen jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...