Cincinnati, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Belcan, LLC ("Belcan"), ein globaler Anbieter von Design-, Software-, Fertigungs-, Lieferketten-, Informationstechnologie- und Digital-Engineering-Lösungen für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Raumfahrt, Regierungsdienste, Automobil- und Industriemärkte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Airbus für eine mehrjährige Auszeichnung als strategischer Lieferant für Engineering, Fertigungstechnik und Dienstleistungen (EMES3) ausgewählt wurde.Belcan und sein Partner Sogeclair, mit ihrer produktiven und dauerhaften Allianz von 10 Jahren, werden einmal mehr als geschätzte Partner von Airbus anerkannt, um die zukünftigen technologischen, ökologischen und industriellen Herausforderungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie anzugehen."Wir danken Airbus dafür, dass Belcan weiterhin als geschätzter Zulieferer anerkannt wird, indem wir unser tiefes und umfassendes Fachwissen in der Luft- und Raumfahrt und unsere langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Engineering- und Fertigungsdienstleistungen in die Luft- und Raumfahrtindustrie einbringen", sagte Lance Kwasniewski, CEO von Belcan.Der mehrjährige Rahmenvertrag, der nach einem sehr anspruchsvollen, mehrmonatigen Auswahlverfahren vergeben wurde, wird die langjährige Beziehung von Belcan zu Airbus weiter stärken, die seit 2002 durch zahlreiche Vereinbarungen fortgesetzt wurde. Die EMES3-Auszeichnung ermöglicht es Belcan, alle Divisionen, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen von Airbus in den Bereichen Engineering, Fertigungstechnik und Kundendienst zu unterstützen.Informationen zu BelcanBelcan ist ein globaler Anbieter von Design-, Software-, Fertigungs-, Lieferketten-, Informationstechnologie- und Digital-Engineering-Lösungen für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Raumfahrt, Regierungsdienste, Automobil- und Industriemärkte. Belcan entwickelt bessere Ergebnisse für seine Kunden - von Düsentriebwerken, Flugzeugzellen und Avionik bis hin zu Schwerfahrzeugen, Automobilen und Cybersicherheit. Belcan verfolgt einen partnerschaftlichen Ansatz, um anpassungsfähige, integrierte und wertschöpfende Lösungen anzubieten, und hat sich das Vertrauen seiner Kunden seit über 60 Jahren verdient. Weitere Informationen finden Sie unter: www.belcan.com