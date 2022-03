Der Koblenzer Premium-Bike-Hersteller Canyon hat sein Spitzenmodell Precede On CF 9 neu erfunden und bringt es deutlich günstiger mit Alu-Rahmen auf den Markt. Das Canyon Precede On CF 9 hatten wir im Sommer 2021 zum Test. Es hat uns gut gefallen. Negativ aufgefallen war uns der Preis - und die automatische Enviolo-Schaltung hatte uns ebenfalls nicht so zugesagt. Das Canyon Precede:ON AL mit Diamantrahmen. (Bild: Canyon) Bessere Schaltung, besserer Preis: Canyon wird massentauglich Beide Kritikpunkte hat Canyon mit dem neuen Precede On Al behoben...

Den vollständigen Artikel lesen ...