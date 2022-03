Trotz Ukraine-Krieg wird die Fed an ihrer Zinswende festhalten - das hat heute Jerome Powell in seiner Anhörung vor dem US-Senat klar gemacht. Ähnlich äusserten sich zahlreiche andere Mitglieder der Fed - in der Folge stiegen die von den Zinsmärkten eingepreisten Erwartungen für Zinsanhebungen wieder stark an. Darüber hinaus hat sich damit die Hoffnung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...