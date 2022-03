Montreal, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die in Quebec ansässige AMD Medicom Inc. ("Medicom"), einer der weltweit führenden Hersteller von N95-Atemschutzmasken und chirurgischen Masken medizinischer Qualität, schließt sich der internationalen Geschäftswelt an und bekundet seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Medicom betreibt seit über 10 Jahren ein Vertriebszentrum in Kiew und beschäftigt dort über 15 Mitarbeiter.Zur Unterstützung der humanitären Hilfsmaßnahmen in der Ukraine wird Medicom medizinische Produkte im Wert von über 250.000 Dollar aus Nordamerika und Europa bereitstellen. Das Unternehmen hat ebenfalls eine Spendenaktion unter seinen fast 2.000 Mitarbeitern eingeleitet und wird jeden gespendeten Dollar verdoppeln. Die gesammelten Gelder gehen an Ärzte ohne Grenzen und sollen in erster Linie den Zugang zu medizinischer Versorgung und Medikamenten verbessern."In den letzten Tagen waren wir in Gedanken bei unseren Kollegen in Kiew und beim ukrainischen Volk. Unserer Mission ist es, zu schützen, und in diesem Sinne haben wir uns entschieden, den an den humanitären Bemühungen beteiligten Pflegekräften und ihren Patienten zu helfen", sagte Guillaume Laverdure, Chief Operating Officer von Medicom.Kunden und Partner von Medicom, die medizinische humanitäre Hilfsaktionen in der Ukraine unterstützen möchten, können die Website von Ärzte ohne Grenzen besuchen: https://www. msf.org.Informationen zur Medicom GroupDie Medicom Group gehört zu den weltweit führenden Herstellern und Vertreibern qualitativ hochwertiger Einwegprodukte zur Infektionskontrolle zwecks Prävention für die Märkte Medizin, Zahnmedizin, Industrie, Tiergesundheit, Laborwesen, Einzelhandel, Gesundheit und Wellness. Medicom wurde 2021 als eines der besten verwalteten Unternehmen Kanadas ausgezeichnet und erhielt auf den Mercuriades 2021 einen Mercure Award.Medicom vertreibt Produkte zur Infektionskontrolle unter den Marken Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific und Hedy. Zu den Medicom-Tochtergesellschaften gehören Kolmi-Hopen in Frankreich, Medicom Asia in Hongkong, United Medical Enterprise in den USA, KHM Engineering in Singapur und Medicom HealthPro Limited in Großbritannien.Medicom verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Deckung der Nachfrage nach Persönlicher Schutzausrüstung im Fall einer Pandemie. Medicom wurde 1988 gegründet, um den dringenden Bedarf an medizinischen Handschuhen während der weltweiten HIV-Krise zu erfüllen. Seitdem fungierte das Unternehmen während mehrerer Epidemien als zuverlässiger Lieferant von Lösungen zur Infektionskontrolle, darunter bei der Vogelgrippe, SARS, H1N1, Ebola und der COVID-19-Pandemie.Weitere Informationen zu Medicom und dem umfangreichen Produktangebot des Unternehmens zur Infektionskontrolle, einschließlich des umfassenden Angebots an medizinischen Gesichtsmasken, erhalten Sie unter Medicom.com, folgen Sie uns auf Twitter @MedicomGlobal oder besuchen Sie unsere Seiten auf Facebook oder LinkedIn.Medienkontakt:Medienkontakt, Gayle Padvaiskas, Vice President, Marketing, AMD Medicom Inc., gpadvaiskas@medicom.caFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1757526/AMD_Medicom_Inc__Ukraine__Medicom_Donates_Over__250_000_in_Medic.jpgOriginal-Content von: AMD Medicom Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144803/5160965