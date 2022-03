BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Kommunen in Deutschland Unterstützung bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine zugesagt. "Natürlich müssen wir - Bund und Länder gemeinsam - dort finanziell die Kommunen entlasten", sagte die SPD-Politikerin am Mittwochabend in einem ARD-"Brennpunkt". Noch wisse allerdings niemand, wie viele Menschen vor dem Angriffskrieg Russlands aus der Ukraine fliehen und nach Deutschland kommen werden.

Faeser plädierte dafür, das von der EU geplante unbürokratische Verfahren für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine auch für dort lebende Menschen mit anderer Nationalität anzuwenden. Ein Vorschlag der EU-Kommission sehe dies auch für Menschen vor, die einen gesicherten Aufenthalt in der Ukraine haben - also beispielsweise für Studierende./sk/DP/he