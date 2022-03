München (ots) -Der Hallesche FC löst sich mit einem 4:1-Sieg gegen Viktoria Berlin aus der direkten Abstiegszone. Für den Aufsteiger aus Berlin wird es dagegen immer düsterer: Platz 16. Morgen wird der neue Trainer vorgestellt, verriet Viktoria-Interims-Trainer David Pietrzyck, der seinen letzten Einsatz als Chef-Coach mit deutlichen Worten abschloss: "Wir haben gute Offensivspieler, die alle ihre Qualität und Berechtigung in der 3 Liga haben, aber Fakt ist: von denen schießt keiner Tore. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei herumzureden." Tatsächlich führte die Viktoria 1:0, blieb gefällig. "Wir haben noch nie so wichtige Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen. Ich weiß nicht, wenn die nicht fallen, wird's kompliziert in so ein Spiel zurückzukommen", meinte HFC-Trainer Andre Meyer. Doppel-Torschütze Elias Huth wollte erst in die Eistonne, aber zum Derby am Samstag in Magdeburg versprach er: "Wir sind jetzt richtig heiß!"Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Nachholspiel Halle gegen Viktoria Berlin - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der 29. Spieltag wird am Freitag ab 18.30 Uhr eröffnet: der TSV 1860 München empfängt den Drittletzten Verl. Top am Samstag ab 13.45 Uhr in der Konferenz oder als Einzelspiel: Osnabrück gegen Lautern und Magdeburg im Derby gegen Halle. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3.Liga live.Hallescher FC - Viktoria Berlin 4:14:1 liest sich gut, aber Halle brauchte einen Doppelschlag von Huth vor der Pause und 2 späte Tore für den klaren Erfolg. Berlin führte sogar 1:0. Halles Trainer Andre Meyer monierte daher eine schwache 1. Hälfte: "Das war viel zu wenig Tempo, da war insgesamt keine Dynamik drin. Wir haben noch nie so wichtige Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen. Ich weiß nicht, wenn die nicht fallen, wird's kompliziert in so ein Spiel zurückzukommen. Wir hatten das richtige Momentum, aber die ersten 35 Minuten waren einfach nicht gut. In der 2. Halbzeit war's dann ok.""In erster Linie wegen dieser Mannschaft"- Doppel-Torschütze Elias Huth zum Fakt, dass er schon 4 Treffer für den HFC erzielte: "Wir haben das 1:1 gebraucht, um in das Spiel reinzukommen. Wir sind nicht zufrieden mit unseren ersten 25 Minuten. Wir hatten zwar viel Paß-Spiel, sind aber nicht so gut nach vorne gekommen. Das 1:1 war der Dosenöffner."Huth zum Spiel gegen Magdeburg: "Wir sind jetzt richtig heiß!"Neuer Trainer wird vorgestellt: "Morgen beginnt eine neue Zeitrechnung"Im Mittelkreis appellierte Sportdirektor Teichmann nach dem Abpfiff an die Mannschaft, worum es ging, erklärte Viktoria-Interims-Trainer David Pietrzyck: "Er hat angekündigt, dass morgen der neue Trainer kommt. Dass wir zusammenrücken sollen, noch intensiver. Und dass morgen eine neue Zeitrechnung beginnt - mit dem neuen Trainer." Den neuen Mann kenne er noch nicht, Pietrzyck wollte viel lieber das Spiel analysieren. "80 bis 85 Minuten" sei man auf Augenhöhe gewesen. Das Problem: "Wir haben gute Offensivspieler, die alle ihre Qualität und Berechtigung in der 3 Liga haben, aber Fakt ist: von denen schießt keiner Tore. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei herumzureden. Das ist auch eine Qualitätsfrage, da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei herumzureden. Wir haben bis zum Sechzehner gute gespielt. Wenn wir's nicht schaffen, das tut mir leid."TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern 2:1Rasantes Spiel im Grünwalder. Mit Lautern hat Sechzig den ersten "großen Klub" in den Top 5 besiegt, 43 Punkte weist der TSV 1860 München nun auf, 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. 'Der Frage nach weiteren Ambitionen wich Michael Köllner wie immer geschickt aus, verwies auf ein "knüppelhartes" Spiel gegen Verl am Freitag (ab 18.30 Uhr): "Mit anderen Themen sich zu beschäftigen ist eh' Quatsch. Wir sind noch weit dahinter. Wir haben einen wichtigen Sieg eingefahren."Marco Antwerpen war nach dem 1:2 sauer und erklärte mit Blick aufs Samstagspiel beim Sechsten VfL Osnabrück: "Wir haben richtig einen kassiert. Die richtigen Schlüsse daraus ziehen ist ganz, ganz wichtig und anders auftreten in Osnabrück." 